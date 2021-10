La previsione dell’Ocse: “Nel 2022 turismo in Italia a livelli pre-Covid”

10:59

La ripresa è vicina e “nel 2022 l’Italia tornerà ai livelli pre Covid”. Il pronostico, decisamente ottimista, è di Armando Peres, vice presidente del Comitato Turismo dell’Ocse.

A far bene sperare i numeri dell’ultimo trimestre. “Nei mesi di agosto, settembre e ottobre il settore turistico italiano è andato molto bene - ha spiegato, riporta tgcom24 -. Stimiamo di chiudere l’anno con il 30-35% in meno rispetto al 2019, con dei numeri in grande recupero rispetto all’anno passato”.



La previsione

“Siamo ottimisti - ha continuato - e come Ocse crediamo che il 2022 si chiuderà, per il turismo, più o meno agli stessi livelli del 2019”.



Non bisognerà attendere fino al 2023, quindi? Nei giorni scorsi un altro personaggio di primo piano dell’industria dei viaggi aveva manifestato lo stesso ottimismo riguado al trasporto aereo. Intervenendo all’Annual General Meeting Iata, il ceo di Emirates, Tim Clark, ha azzardato: “In poco più di 12 mesi si tornerà alla normalità”.