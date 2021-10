Eo Ipso: scoprire virtualmente le location per il wedding

21:00

Visitare ville, castelli, agriturismi da sogno e sale congressi sparsi per il Belpaese comodamente da casa. È un trend che sta prendendo piede negli Stati Uniti tra le aziende e le agenzie di wedding planner, si tratta un servizio di sopralluogo virtuale offerto dal sito Events in Italy che permette di scoprire le location più adatte a eventi e matrimoni.

Gli organizzatori hanno modo di seguire una diretta streaming con 2 o più telecamere a disposizione, di parlare con i titolari della struttura e analizzare le questioni organizzative e di budget.



"I nostri operatori sono organizzatori di eventi, per cui sanno cosa è importante vedere e dove è meglio focalizzare l'attenzione", spiega Marino Pessina, ceo di Eo Ipso, agenzia milanese di comunicazione ed eventi che ha lanciato il servizio. L'idea è nata durante il lockdown con l'obiettivo di far rifiorire il mondo degli eventi in presenza con la consapevolezza di quanto sia imprescindibile una forte integrazione con i canali digitali. G. G.