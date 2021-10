Valorizzare i borghi per crescere in autunno, l'obiettivo delle Marche

19:30

La regione Marche punta a una ripartenza coesa e alla destagionalizzazione. Lo ha messo in campo a TTG Travel Experience con Inside Marche Live (associazione delle agenzie di incoming delle Marche) con la presenza e l'appoggio di Regione e Camera di Commercio per "una ripartenza organizzata, fatta di lavoro in rete che punta ad una destagionalizzazione e alla promozione dei borghi. Prospettiamo un autunno molto attivo per il nostro territorio - spiega Federico Scaramucci, presidente dell'associazione -, noi privati ci stiamo muovendo da tempo, anche il pubblico lo sta facendo".

Lo conferma il presidente della Regione, Francesco Acquaroli: "Puntiamo ad un marketing che permetta di creare un circolo che autopromuove la nostra terra, che deve riscoprirsi. Lavorando insieme possiamo diventare una grande regione".



E citando l'intervento del Ct della Nazionale Roberto Mancini, marchigiano doc, in occasione della laurea honoris causa a Urbino afferma: "Il giocatore è forte quando sa giocare in squadra e mette in condizione i compagni di poter giocare al meglio. Giocando di squadra, la soddisfazione sarà ancora maggiore. È importante conoscere la nostra terra per valorizzarla al meglio". P. T.