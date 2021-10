Parte la campagna ‘Roma è’ per promuovere la Capitale

08:00

Raccontare Roma con un linguaggio empatico e avvolgente, una destinazione tutta da vivere e non solo da ammirare. È questo l’obiettivo della nuova campagna di promozione “Roma è”, lanciata da Cna Roma per la promozione della Capitale come destinazione a livello nazionale e internazionale.

Prodotta da Cna Roma in collaborazione con Invidio Srl e Integrare Srl , la campagna è stata lanciata in anteprima al TTG Travel Experience di Rimini alla presenza dell’assessore al Turismo della Regione Lazio Valentina Corrado.



“Abbiamo davanti una grande sfida – ha detto l’assessore –: riportare Roma e l’intero territorio regionale al centro dei flussi turistici nazionali ed internazionali. In questi mesi abbiamo lavorato in completa sinergia con tutti gli stakeholder, in particolare con le associazioni di categoria, per costruire insieme ‘Più notti, più sogni’, una misura di valore per gli operatori del turismo, turisti e territori. Con questo spirito lavoriamo insieme per andare oltre la ripartenza del comparto turistico del Lazio”.



“La volontà – commenta Stefano Di Niola, segretario di Cna Roma – è quella di rafforzare il turismo di qualità che sia in grado di lasciare un valore aggiunto anche alle migliaia di imprese che lavorano nell’indotto e che offrono beni e servizi sul territorio”.



“Abbiamo realizzato un filmato su Roma che racconta come è facile vivere la nostra Capitale e trovarvi sempre qualcosa da fare o da vedere” aggiunge Marco Misischia, presidente Cna Turismo. Il video sarà portato da Cna Roma nelle occasioni di visibilità nazionali e internazionali, a eventi e fiere di settore e verrà veicolato sui canali digitali ufficiali di Cna Roma in due lingue.