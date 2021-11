L’Italia recupera terreno sui mercati esteri

09:21

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SULLA DIGITAL EDITION



"Abbiamo un vantaggio competitivo ora che si sta superando la fase emergenziale: dobbiamo sfruttarlo". Maria Elena Rossi, direttore marketing e promozione Enit, a TTG Travel Experience ha fatto riferimento a un punto di svolta fondamentale per la percezione del nostro Paese sui mercati internazionali: il successo della campagna vaccinale. È proprio grazie a questo, infatti, se l'Italia è ora considerata una delle destinazioni più sicure al mondo, con le cifre che confermano questo sentiment. "Approcciare il settore attraverso i dati - ha spiegato Damiano De Marchi, senior analyst di The Data Appeal Company - è fondamentale per... (continua a leggere sulla digital edition)