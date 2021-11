La Basilicata in fiera: “Gli investimenti ci stanno premiando”

15:55

Un claim, ‘Time to live’, che rifà il verso all’ultimo film di James Bond “No time to die” per rimarcare l’impatto promozionale che la pellicola ha avuto sulla sua immagine. La Basilicata non ha perso l’occasione del Wtm di Londra per far conoscere le sue attrattive a un pubblico internazionale.

“Un posizionamento – spiega il direttore generale Apt Antonio Nicoletti - che non può non tener conto della forza comunicativa che James Bond esercita nel mondo, proprio a partire da un mercato come il Regno Unito. È per questo che, nonostante le restrizioni Covid, la Basilicata non poteva mancare a questo appuntamento”.



Il volano promozionale del cinema

In collaborazione con Enit, che cura la presenza dell’Italia alla fiera di Londra, la Basilicata ha potuto raccontarsi anche alla stampa internazionale di settore, in una conferenza stampa organizzata nel pomeriggio di ieri. “Il cinema è lo straordinario veicolo di promozione che sta caratterizzando questo periodo – ha raccontato Nicoletti –, ma accanto all’appeal che la Basilicata sta esercitando nei confronti delle produzioni cinematografiche che ci scelgono come location anche per pellicole di prestigio, anche altre forme di promozione sono in essere e stanno dando risultati lusinghieri. La nostra regione sta vivendo una positiva stagione sia dal punto di vista dei numeri che dell’offerta e i dati di questa estate, uniti anche a quelli di questi giorni, ci consegnano un’attenzione che ci vede tra le mete in risalita”.

Una risalita frutto anche degli investimenti effettuati, a cominciare da quelli sull’outdoor – con i servizi per i cicloturisti - e le attrattive adrenaliniche come il ponte di Castelsaraceno.