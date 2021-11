Bonus terme, oggi il click day: prenotazioni a partire dalle 12

11:50

Partono oggi alle 12 le prenotazioni per il bonus terme, lo sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali fino a un massimo di 200 euro che, secondo Massimo Caputi, presidente di Federterme, è stata “una grande idea per avvicinare gli italiani alle terme".

Per il bonus - che è individuale, non cedibile a terzi e svincolato dall’acquisto di ulteriori servizi - il governo ha stanziato 53 milioni di euro; una volta prenotato, spiega Ansa, dovrà essere usato entro 60 giorni e ciascun cittadino ha diritto a un solo bonus. L'elenco delle terme che aderiscono all'iniziativa è in continuo aggiornamento sul sito bonusterme.invitalia.it.



I requisiti per gli stabilimenti termali

Per prenotare i bonus terme richiesti dai cittadini gli enti termali si devono prima accreditare sulla piattaforma Invitalia. Tre i requisiti indicati nel dm 1° luglio 2021: essere iscritti al registro delle imprese e risultare in attività; essere in possesso del codice Ateco 2007 96.04.20 'Stabilimenti termali' (primario, secondario o prevalente); essere in possesso dell'autorizzazione all’apertura dell'attività termale rilasciata dall’ente competente.



Da oggi l’ente termale accreditato può prenotare il bonus per i cittadini che lo richiedono e i buoni saranno disponibili in ordine cronologico di prenotazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il bonus non costituisce reddito imponibile del cittadino che ne beneficia e non può essere calcolato nel valore dell’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE -. Inoltre non può essere utilizzato per i servizi di ristorazione e ospitalità.