Bonus Terme, sito in tilt: click day rimandato di 24 ore. Si parte oggi alle 12

10:59

Tutto rimandato di 24 ore. Il click day del Bonus Terme partirà oggi, 9 novembre, alle 12. La causa? La piattaforma di Invitalia per la registrazione ieri, al momento del ‘colpo di pistola’ che doveva dare il via alle prenotazioni, è andata in tilt a causa dell’elevato numero di accessi.

Come riporta corriere.it il portale si è bloccato dopo soli 4 minuti. Le domande sono arrivate da oltre 500mila cittadini e le strutture termali si sono messe ai nastri di partenza per la registrazione.



L’accesso, però, spetta solo alle strutture termali: tocca a loro infatti registrare le richieste. Invitalia ha colto l’occasione per invitare gli utenti finali a non tentare l’accesso per evitare il congestionamento.