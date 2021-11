TourismA, spazio al trade nel workshop ‘Buy Cultural Tourism’

14:01

Appuntamento il 17 dicembre a Firenze per la quarta edizione di Buy Cultural Tourism, il workshop b2b del turismo culturale (dalle ore 9.30 alle ore 15.30 ) realizzato da Mark pr nell’ambito di tourismA, il Salone dell’archeologia e turismo culturale organizzato da Archeologia Viva.

L’evento europeo dedicato al patrimonio culturale e al turismo culturale riserva un’attenzione speciale agli operatori del settore. Agenti di viaggi, destinazioni italiane, enti del turismo esteri, dmc e tour operator potranno incontrarsi al workshop a loro riservato e potranno anche aggiornarsi sulle ultime tendenze nel consueto appuntamento con il Ciset e raccontarsi al pubblico con la Rassegna Viaggi di cultura e archeologia in programma sabato 18 dicembre.



La partecipazione a Buy Cultural Tourism per i buyer è gratuita e per richiedere l’accredito è necessario compilare il modulo online, mentre i seller possono prenotare una postazione compilando la scheda di iscrizione. Al termine del workshop è possibile partecipare al convegno ‘Fare turismo culturale oggi. Best practice per operatori’ organizzato dal Ciset, che si svolgerà sempre venerdì 17 dicembre dalle 16.00 alle 18.00.



Destinazioni e operatori avranno anche un’importante vetrina per presentarsi al pubblico grazie alla Rassegna Viaggi di cultura e archeologia che si svolge sabato 18 dicembre. Infine, sempre al Palazzo dei Congressi sarà possibile visitare la settima edizione di tourismA, Salone archeologia e turismo culturale che si svolgerà da venerdì 17 a domenica 19 dicembre con la partecipazione di Rai Cultura e un programma che prevede decine di incontri e centinaia di relatori.