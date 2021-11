‘Torino, so much of everything’: il nuovo brand della città per le Nitto ATP Finals

15:55

‘Torino, so much of everything’. In occasione delle Nitto ATP Finals, in programma dal 14 al 21 novembre, il capoluogo piemontese alza il velo nuovo brand della città, che farà da fil rouge anche nel padiglione in piazza San Carlo, per raccontare le tante eccellenze del territorio.



"Per Torino le Nitto Atp Finals sono un grande evento di sport e - sottolinea in una nota il sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo - devono essere considerate anche un'occasione da vivere come un momento di festa per tutta la città. Il Fan Village allestito in piazza San Carlo per Finals Atp e il ricco programma di iniziative organizzate nei suoi spazi, saranno per i torinesi, e per chi visiterà la nostra città nei giorni delle Finals, un luogo e un'ottima opportunità per fare festa proprio nel segno di Torino, delle sue eccellenze, dello sport e del grande tennis”.

Il nuovo brand sarà svelato ufficialmente oggi pomeriggio alle 18, in Piazza Castello. Sarà alzato il velo sulla speciale installazione di 12 metri di lunghezza per 4 metri di altezza realizzata nell’ambito della nuova campagna di promozione turistica 'Torino_So Much of Everything_', realizzata dalla Città di Torino in collaborazione con Turismo Torino e Provincia e la Camera di commercio di Torino, con il progetto creativo dell’Agenzia Noodles.



Il brand, declinato per le Nitto ATP Tennis in “Torino_so much tennis_”, colorerà la città attraverso: affissioni e manifesti; installazioni artistiche in città; grafica a pavimento con campo da tennis nella zona arrivi dell’aeroporto a cura di Torino Stratosferica; video mapping sulla Mole; kit vetrine per i negozi; mupi (totem di arredo urbano); brandizzazione taxi e City Sightseeing Torino.



“Le Nitto Atp Finals rappresentano un’occasione importante del territorio da cui ci aspettiamo rilevanti ritorni – spiega il presidente della Camera di Commercio di Torino Dario Gallina -. Per questo la Camera di commercio si è impegnata sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista organizzativo, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle imprese selezionate dei Maestri del Gusto, Torino DOC e Torino Cheese, per far vivere ai turisti e agli appassionati di tennis un assaggio dell’accoglienza e dell’eccellenza del territorio. La creazione del villaggio nel salotto di piazza San Carlo sarà uno strumento per realizzare il massimo coinvolgimento della città per una festa davvero diffusa”.



"L'assegnazione a Torino delle Nitto ATP Finals 2021/2025 - aggiunge Maurizio Vitale, presidente di Turismo Torino e Provincia - ha l'obiettivo di trasformare l'evento sportivo in un'esperienza dal profondo impatto culturale, turistico e sociale per la nostra città e il Piemonte; in qualità di Official Local Tourism Agency siamo accanto alle Istituzioni per contribuire alla sua valorizzazione e promozione".