Cammini turistici, tutta l'offerta della Sardegna

13:46

La Sardegna si propone come terra di cammini. Si chiama infatti “Sardegna, terra di cammini tutto l’anno” il progetto della Regione per far conoscere percorsi, borghi e destinazioni di pellegrinaggio, nell’ottica di un turismo lento e sostenibile.

L’isola, si legge su Hotelmag, collega l’offerta di cammini ad altre modalità di fruizione della vacanza, in parte legate all’outdoor, alle reti escursionistica e cicloturistica, alle gite a cavallo e al Trenino Verde.



“L’obiettivo che la Regione intende raggiungere nel breve e medio periodo è un livello di popolarità sullo scenario nazionale in grado di sostenere le politiche di destagionalizzazione” dice l’assessore al Turismo della regione Gianni Chessa (nella foto).