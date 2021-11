La Liguria in regalo, parte la nuova campagna promozionale

21:00

Si chiama ‘Regala la Liguria’ la nuova campagna promozionale dell'Agenzia In Liguria che offre la possibilità di regalare una vacanza nella regione a chi si collega al sito di Experience Liguria.

“Oggi - dichiara Alessandro Piana, vicepresidente della Regione con delega al marketing territoriale - partiamo con un’iniziativa fatta apposta per esaltare il nostro patrimonio incredibilmente ricco di proposte tarate sul turismo esperienziale, che è oggi il vero motore dell’incoming”.



Quasi cento proposte sul sito

Tre le tipologie di esperienze a disposizione - Food, Active e Discover -, con quasi 100 proposte che vanno dalla degustazione di vini tipici in cantina al corso di ceramica per adulti e bambini, dall’aperitivo in barca al tour in e-bike sul Monte di Portofino, da una masterclass sul pesto genovese con lo chef, alla scoperta di Genova sulle tracce di De André.



Ai pacchetti tradizionali si affiancano regali curiosi come il corso per sirena, l’adozione di un filare di vigneto o un aperitivo in e-bike al tramonto. Ogni regalo presente in ‘Regala la Liguria’ viene spiegato e presentato; al turista non resta che contattare l’operatore e ricevere il voucher da regalare.



Numerose le adesioni

“Accanto all’originalità del progetto di marketing territoriale – aggiunge Piana - mi piace anche rilevare un secondo aspetto: la collaborazione, necessaria ma non scontata, che è arrivata dai nostri imprenditori. In tanti hanno raccolto l’invito a preparare un ‘pacchetto regalo’. È il segno che il mio obiettivo di fare squadra tra Regione, Agenzia e operatori, sta iniziando a dare i suoi frutti”.



“La campagna - prosegue Roberto Moreno, commissario dell'agenzia ‘In Liguria’ - sarà attiva da oggi fino al 24 dicembre sui canali online e social e raggiungerà 12,5 milioni di persone dell’area di Nord-Ovest, da cui provengono i principali flussi di turisti”.