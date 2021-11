‘Più notti più sogni’ anche in adv, la Regione Lazio apre agli operatori

08:47

Si apre alla distribuzione organizzata 'Più notti più sogni', l’iniziativa lanciata la scorsa primavera dalla Regione Lazio per prolungare la permanenza media dei turisti. Ad annunciare la novità è stata l’assessore regionale al Turismo Valentina Corrado intervenendo al secondo congresso Fiavet in corso a Grottaferrata.



“Siamo partiti in primavera con una misura sperimentale che - ha sottolineato Corrado - grazie ai parametri del nuovo bando pubblicato oggi coinvolge non solo le strutture ricettive imprenditoriali, ma anche le agenzie di viaggi e gli operatori, i quali - ha aggiunto - potranno strutturare dei pacchetti legati ai cluster già individuati dal Piano Turistico triennale".

Corrado ha anche spiegato che nelle prossime settimane "saranno attivati degli incontri per illustrare la misura" e che, volta raccolta le adesioni, "gli elenchi degli operatori coinvolti saranno pubblicati sul sito di Visit Lazio".



Amina D'Addario