11:02

Fasce orarie dedicate ai grandi tour operator e più flessibilità nelle prenotazioni. Sono raccolte in una lettera firmata da Assoviaggi, Cna Turismo e Fiavet Lazio le richieste che gli operatori specializzati nell'incoming hanno indirizzato al Parco Archeologico del Colosseo.



“Chiediamo al Parco di fare chiarezza sul numero e la tipologia di biglietti venduti giornalmente - spiega il presidente di Fiavet Lazio Stefano Corbari - perché vogliamo capire se e in quali orari rimangono biglietti invenduti e se questi possono essere acquistati da noi tour operator”.



Dai biglietti non rimborsabili alle condizioni blindate in caso di gruppi prenotati, sono diverse le difficoltà che i ricettivisti incontrano. “Spesso - rileva Corbari - non troviamo posto, ma se ad esempio avessimo la possibilità di ampliare del 40% e fino a 24 ore prima i gruppi già prenotati, potremmo rischiare meno e vedere diminuire le nostre penali”.

Amina D'Addario