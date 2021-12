Venezia, il ponte di Calatrava avrà gradini di pietra

19:30

Il Ponte di vetro di Calatrava, d’inverno ghiacciato e scivoloso, continua a suscitare polemiche e presto le parti in vestro più scivolose potrebbero essere sostituite da lastre di trachite.

“Elimineremo le lastre di vetro del ponte della Costituzione”, aveva detto già nel 2018 l'amministrazione dopo aver valutato alcune soluzioni, rivelatesi fallimentari, a un problema emerso all'indomani dell'inaugurazione del manufatto di Santiago Calatrava.

Come riportato dal Corriere della Sera, già nel 2018 furono cambiati otto lastroni, quindi l'operazione si fermò. Oggi, con il ritorno del freddo si torna a parlare dell'operazione trachite. Ma a differenza di qualche anno fa ci sono anche i soldi per intervenire: 500 mila euro inseriti nell'emendamento di giunta al bilancio di previsione che sarà approvato dal consiglio comunale la prossima settimana.



‘Sostituzione pavimentazione ponte Costituzione’ spiega il documento. In realtà, non tutto il mezzo milione servirà per eliminare le lastre di vetro: sono previste manutenzioni straordinarie del quarto passaggio sul Canal Grande e anche interventi di ripristino alle balaustre. Ma ad interessare i più è il fatto che, con le temperature a picco degli ultimi giorni, sul ponte di Calatrava si rischino incidenti. Un problema a cui non c'è una soluzione - l'opera non può essere salata per i materiali con cui è realizzata - se non quella appunto di eliminare il vetro, peraltro costoso e delicatissimo: prova ne è che molte sono scheggiate.



La scorsa settimana, sono ricomparsi i divieti di passaggio sui lati esterni in vetro: il ghiaccio non li rendeva praticabili. Con il nuovo anno, insieme alle manutenzioni, dovrebbe arrivare una soluzione più o meno definitiva. Non tutto il vetro sarà eliminato, ma quello nei punti più a rischio.

Questo il piano che potrebbe, però, subire qualche modifica: va verificata la tenuta dei carichi con la nuova pietra e Palazzo Ducale deve approvare l'intervento.