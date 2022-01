di Alberto Caspani

14:24

Per uscire dalla pandemia anche il turismo ha bisogno di un booster: l’innovazione digitale. Risorsa sempre più indispensabile secondo i dati raccolti e analizzati dall’Osservatorio Innovazione Digitale del Politecnico di Milano, che nel 2021 stima in crescita in Italia sia il mercato ricettivo (+73% sul 2020, 9,5 miliardi di euro), sia dei trasporti (+33%, 8.5 miliardi).

“Abbiamo coinvolto nella nostra ricerca più di 2000 aziende e professionisti del turismo - spiega Filippo Renga, direttore dell’Osservatorio - rilevando che, fra il 2019 e il 2021, l’incoming in Italia ha subito una flessione “media” a confronto con gli altri Paesi europei, assestandosi su un -69%: percentuale leggermente maggiore rispetto alla Grecia (-57%), ma ben lontana dai tracolli nordici del Regno Unito (-92%) o della Germania (-78%). Segno che la crisi più pesante sta investendo soprattutto il business travel (-57%, con una spesa complessiva di 8,8 miliardi di euro)”.



Fra gennaio e settembre del 2020-2021, inoltre, le presenze nelle strutture ricettive sono tornate a crescere del 22% rispetto alla caduta del biennio precedente (-38%), evidenziando una maggior capacità di reazione alla crisi nell’ambito dell’ospitalità alberghiera (-18%) e, soprattutto, extra-alberghiera (+2%), a differenza di settori quali quello delle agenzie di viaggi (-72%), dei tour operator (-66%) e delle compagnie aeree (-59%). Elemento di svolta del turismo 2021 l’e-commerce, tornato a raggiungere gli 11.1 miliardi di euro (+4%, con un calo complessivo del 32% rispetto al 2019), portando dal 55 al 62% la propria incidenza sulle transazioni (a discapito dell’offline) e guadagnando terreno soprattutto nei rapporti diretti del ricettivo (dal 23 al 41%).