Turisti russi e ucraini in Italia fra carte di credito bloccate e voli di ritorno impossibili

11:35

L’escalation del conflitto fra Russia e Ucraina ha un risvolto anche sui turisti russi che, per leisure o per business, erano in Italia in questi giorni. Lo racconta La Stampa nella sua edizione di oggi.

Particolarmente sotto pressione i russi che erano sbarcati a Milano per la settimana delle moda: come testimoniano nel servizio alcuni albergatori del capoluogo lombardo, la stop ai voli di rientro, a causa del blocco dello spazio aereo disposto dall’Ue e il blocco delle carte di credito ha creato una situazione di cortocircuito.



Non sono moltissimi i russi rimasti a Milano, ma per quei pochi il blocco dei voli e il contemporaneo stop delle operazioni bancarie, con la disattivazione delle carte di credito, sta creando non pochi intoppi.



Non solo russi, però. Anche gli ucraini sono bloccati in Italia. È il caso di due famiglie che, come racconta sempre il servizio de La Stampa, avevano deciso di effettuare la settimana bianca sotto il Cervino. Bloccate a Valtournanche dallo scoppio del conflitto, oggi sono ospitate gratuitamente dalla struttura dove stavano trascorrendo le vacanze.