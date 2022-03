Enit: turismo tedesco ancora in vetta in Italia

12:42

La pandemia non ha intaccato il legame fra Italia e mercato germanico, attratto dai nuovi paradigmi di accessibilità, sostenibilità e innovazione dell’offerta turistica nazionale. Ospite dell’ultima edizione dell’ITB Berlin Convention Enit ha rilevato che l’Italia resta al vertice delle preferenze dei turisti tedeschi, austriaci e svizzeri.

“L'area Dach rappresenta il principale bacino di utenza turistico - queste le parole di Roberta Garibaldi, amministratore delegato Enit - confermando la preferenza delle destinazioni italiane anche durante e dopo la pandemia, ma mantenendo anche il 60% circa dei pernottamenti esteri: la quota principale dei flussi internazionali verso l'Italia. Nel 2022 stiamo concentrando l'attenzione sulle grandi città, come hub del turismo internazionale in crescita per diventare sempre più sostenibili e sul turismo slow e outdoor, promuovendo viaggi fuori dai percorsi turistici battuti”.



Sino al 2019 il turismo tedesco ha prodotto oltre 7,6 miliardi di euro di introiti per l’Italia e una quota parte del 17,2% sul totale internazionale, facendo registrare 59 milioni di pernottamenti.

Alberto Caspani