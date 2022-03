Scandale, Puglia Promozione: “Buoni segnali per l’estate nonostante il conflitto”

15:47

“Questa vicenda ci addolora, ma ci colpisce anche economicamente, ma non ci arrendiamo”. Così Luca Scandale direttore generale di Puglia Promozione, in visita al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, sulle ricadute del conflitto in corso in Ucraina sul turismo regionale.

La situazione impatterà inevitabilmente sui flussi in arrivo dalla Russia. “La Russia era nel 2019 il nono mercato per la Puglia, il decimo dal punto di vista degli arrivi, ed era in grandissima crescita. Avevamo due voli diretti”, ha dichiarato, riporta Ansa.it.



Le speranze per la stagione estiva, però, non sono svanite. “L’estate dà dei buoni segnali e il mercato in cui siamo, negli Emirati Arabi Uniti, è di sicuro di interesse”.



Quello degli Emirati, ha continuato Scandale, “è un mercato in crescita sul quale continuiamo a investire anche grazie ad Aeroporti di Puglia con due voli diretti”, a cui si unirà presto, “un volo diretto bisettimanale anche da Abu Dhabi”.