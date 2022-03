Veneto verso il varo del nuovo Programma regionale per il turismo

13:27

Il Veneto è pronto a varare il nuovo Programma regionale per il turismo, che disegna lo scenario dell’offerta sino al 2024, con gli obiettivi, le strategie, le linee di intervento in relazione ai flussi, le misure per migliorare la competitività del settore e gli strumenti per valutare i risultati economici e occupazionali.

“Dal cosa al come, è questo l’approccio con cui abbiamo scritto il programma – ha spiegato Federico Caner, assessore al Turismo della Regione Veneto -. Attraverso una visione trasversale intendiamo offrire gli strumenti per rispondere alle esigenze contemporanee. Un percorso di condivisione che ha coinvolto oltre 200 stakeholder del sistema turistico veneto e che tiene conto di... (continua nella digital edition)