Appuntamento a Lignano Sabbiadoro per il ‘Tree & Green Destinations Forum’

21:00

Appuntamento venerdì 8 aprile a Lignano Sabbiadoro con ‘Tree & Green Destinations Forum’, il primo appuntamento tutto italiano dedicato al turismo green nelle destinazioni turistiche.

Pubblicità

L’iniziativa vedrà al centro le città italiane del network Tree Cities of the World, patrocinato dalla Fao e dalla Arbor Day Foundation, che conta su 120 città in tutto il mondo. L’importante riconoscimento è assegnato per premiare l'impegno delle città nel curare le proprie foreste e il proprio verde urbano. L'evento sarà l'occasione per conoscere l'impegno delle Tree Cities sul tema, che sono sette in Italia: Cesena, Lignano Sabbiadoro, Milano, Modena, Padova, Torino e San Mango d’Aquino.



L’appuntamento è dedicato a tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati al fenomeno del turismo green: dagli operatori turistici alle istituzioni e ai rappresentanti che si occupano di verde pubblico ma anche di esperienze turistiche collegate agli alberi all’interno di città e destinazioni, studiosi e docenti specializzati su questi temi, nonché persone sensibili all’argomento.



Il forum sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, dell’assessore Sergio Emidio Bini e di Vannia Gava, sottosegretario di Stato al ministero della transizione ecologica.

La prima tavola rotonda vedrà a confronto i rappresentanti istituzionali delle Tree Cities italiane con lo scambio di esperienze e forme di impegno da parte delle città che fanno parte del network.

Seguirà una tavola rotonda che avrà al centro la nuova sensibilità del turista e le proposte delle destinazioni turistiche per rispondere a queste crescenti esigenze. Interverranno al dibattito 'Il turismo green funziona davvero?' Bruno Bertero, direttore marketing PromoTurismoFvg; Laura Caponi, regional supply director Italy, Croatia & Balkans - Tui Musement; Luca Caraffini, ceo Welcome Travel Store; Gianluca Mancini, direttore Wwf Travel; Gianluca Melchiorre, senior industry manager di Travel, Google Italia; Giancarlo Reverenna, coordinatore nazionale commissione incoming e digitalizzazione, Giunta nazionale Fiavet e presidente Fiavet Veneto.



A chiudere, la tavola rotonda ‘Lignano Sabbiadoro destinazione green’, dedicata alla città adriatica che ospita la prima edizione di questo forum, che registra ogni anno 3 milioni e mezzo di pernottamenti.

L'accesso al forum è gratuito ma con prenotazione obbligatoria.