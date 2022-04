Assoturismo: per l'estate regna ancora l'incertezza

08:00

Regna ancora l’incertezza su come sarà l’andamento della stagione estiva per il turismo. Secondo Cst per Assoturismo Confesercenti, sulla base di un sondaggio condotto con Ipsos, Solo il 36% degli italiani (il 40% nelle regioni del Nord) ha già prenotato le vacanze per questa estate, scegliendo in 7 casi su 10 una destinazione italiana.

“L'incertezza spinge le scelte sempre più a ridosso di data – sottolinea il presidente di Assoturismo Vittorio Messina -: il caro-bollette non erode solo i margini delle imprese ricettive e dei servizi turistici, che hanno visto triplicare i costi fissi, ma riduce anche il budget che le famiglie possono dedicare alle vacanze. Bisogna prorogare le misure di contenimento dei prezzi energetici e dei carburanti anche per la stagione estiva”.



Tra coloro che non hanno prenotato le cause sono la scelta della destinazione o il periodo, mentre il 18 per cento al momento non ha alcuna certezza di potere effettuare una vacanza.