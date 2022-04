08:02

È stato prorogato fino al 15 giugno, con un emendamento al decreto Covid di marzo, l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso.

Fino a quella data sarà ancora richiesto il dispositivo di protezione individuale per salire a bordo “dei mezzi di trasporto pubblico e locale e a lunga percorrenza, per gli spettacoli nei cinema, nei teatri e per tutti gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso”, ha spiegato il ministro della Salute, Roberto Speranza, riporta Ansa.it.



Nei luoghi di lavoro

L’uso delle mascherine sarà, invece, “fortemente raccomndato” nei luoghi di lavoro pubblici e privati.



Rimarrà obbligatorio solo nelle strutture sanitarie e ospedaliere.