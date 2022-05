Scala dei Turchi, il proprietario: “La metto all’asta per proteggerla, la compri Elon Musk”

12:21

È uno dei tratti di costa più famosi della Sicilia. E ora potrebbe essere messo all’asta o finire, per una provocazione lanciata dal suo proprietario, nelle mani del patron di Tesla, Elon Musk. La Scala dei Turchi potrebbe passare di mano, perché il suo proprietario, Ferdinando Sciabarrà, non se la sente più di intraprendere battaglie per proteggere il sito dal turismo selvaggio, che ne sta causando lo sfaldamento.



“Non è bastato dire alla Regione, al Comune di Realmonte e agli enti pubblici interessati ‘Ve la regaliamo’. Perché sono arrivate solo promesse. Senza fare nulla - racconta a Corriere.it -. E, dopo un anno, preoccupati da una stagione che si annuncia come un assalto ai gradoni della Scala, la mettiamo all’asta, facendo appello per primo a Elon Musk perché se la compri lui e la usi al meglio”.

Per Sciabarrà - che racconta di aver tentato anche di lasciare, senza successo, il sito nelle mani di un’associzione ambientalista - è necessario salvaguardare la falesia dallo sgretolamento e garantire la sicurezza dei turisti. “Se le istituzioni siciliane non sono capaci – continua -, benvenga qualcuno come Musk, purché – sottolinea però – la renda fruibile gratis come abbiamo fatto noi da sempre” e non vi realizzi “un chiosco o un albergo”.