Turismo in Friuli Venezia Giulia: positiva inversione di tendenza

19:26

Il turismo in Friuli Venezia Giulia rialza la testa. Come riporta Il Gazzettino, pur essendo stato anche in questa regione uno dei comparti economici più flagellati dalla pandemia, i segnali indicano una “significativa” inversione di tendenza.

In sostanza, il comparto è riuscito a reggere nel 2020 e a capovolgere il trend nel 2021, con un tasso di occupazione delle camere superiore a quello medio nazionale fino ad agosto e con la sola esclusione del mese di aprile. I dati sono stati raccolti dalle Camere di Commercio regionali e da PromoTurismo Fvg, incrociati con le indagini a campione su imprenditori e turisti elaborate da Isnart.



La filiera dell'ospitalità, che in Fvg conta oltre 12mila imprese e impiega circa 53mila 500 addetti, è stata oggetto del primo Rapporto sul turismo in regione, presentato oggi nel corso di un webinar.