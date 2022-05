Dati Bankitalia, quadruplica la spesa dei turisti stranieri

11:55

Le prospettive di un’estate eccezionale per l’incoming italiano si fanno sempre più concrete esaminando i dati Bankitalia relativi al primo bimestre del 2022. Dati che parlano di una spesa quadruplicata da parte degli stranieri venuti nel nostro Paese.

Pubblicità

A gennaio e febbraio, sottolinea Coldiretti sulla base di questi dati, sono arrivati ben 2,532 milioni di viaggiatori stranieri che hanno speso 3,146 miliardi di euro, il 300% in più rispetto all’analogo periodo dello scorso anno.



Un risultato importante

"Si tratta - sottolinea la Coldiretti a repubblica.it - di un risultato importante dopo che la pandemia ha più che dimezzato (-55%) lo scorso anno le presenze straniere in Italia nel periodo tra giugno e settembre. I vacanzieri dall'estero sono strategici per l'ospitalità turistica soprattutto nelle mete più gettonate, anche perché i visitatori da questi Paesi hanno tradizionalmente una elevata capacità di spesa per alloggio, alimentazione, trasporti, divertimenti, shopping e souvenir".



La spesa turistica estiva, aggiunge Coldiretti, è "un importante volano per l'economia e l'occupazione per un valore stimato in circa 40 miliardi, tra italiani e stranieri”.