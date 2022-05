Le sere estive di Mirabilandia: parata e night show per celebrare i 30 anni del parco

17:29

Inizia l’estate di Mirabilandia. Dal 4 giugno, tutti i sabati, il parco accoglierà i visitatori fino alle 23 con un programma ricco di spettacoli.

Per festeggiare i 30 anni di attività andrà in scena, sul lago centrale, il night show ‘L’ultimo Pan’. Ad animare lo spettacolo effetti speciali tra lago e cielo, videomapping e immagini fiabesche proiettate su enormi muri d’acqua, evoluzioni di jet ski e volanti water flyboard.



Torna poi la Parata di Mirabilandia, con veicoli stravaganti che percorreranno le vie del parco, dall’area Ducati proseguendo per la Far West Valley, Dinoland, Piazza Levante, Bimbopoli, fino alla Stunt Arena.