Torna il Treno di Dante: le novità della stagione 2022 anche per le agenzie

16:42

Riparte nell’estate 2022 il ‘Treno di Dante’, il progetto voluto per i 700 anni della morte di Alighieri dalla Regione Emilia-Romagna, e sviluppato da Apt Servizi Emilia-Romagna con Toscana Promozione Turistica. Anche quest’anno ogni sabato e domenica, dal 4 giugno al 1 novembre, un convoglio storico accompagnerà i viaggiatori da Firenze, la città natale di Dante, a Ravenna dove riposano le sue spoglie, e ritorno, per una full immersion dantesca a ritmo slow.

Il prodotto è vendibile in agenzia di viaggi con offerte personalizzate sia per individuali che per gruppi.



Da quest’anno il programma prevede due formule: nella giornata di domenica il Treno parte da Firenze alle ore 8.50 per giungere a Ravenna in mattinata (ore 11.57) sosta in stazione a Ravenna sino alla ripartenza, prevista per le ore 17.54. Quattro le fermate intermedie: Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella e Faenza.



Il sabato, invece, si può scegliere la formula ‘crociera’: in questo caso vi sono tre soste tecniche e la sosta prolungata (1h.30’) a Brisighella e Faenza in maniera alternata. Con la formula crociera i viaggiatori possono completare l’acquisto con le opzioni di escursione a Brisighella e Faenza.



Altra novità riguarda il treno vero e proprio: il Centoporte mette a disposizione dal quest’anno tre ambienti, uno aperto per la classe standard – all’epoca terza classe – con i caratteristici interni di legno, la prima classe e la seconda classe con i divani imbottiti e dettagli Liberty, per complessivi 230 posti a cui si aggiungono il vagone postale e la motrice storica.



Su ogni vettura è presente un assistente di viaggio che si occupa di accompagnare i viaggiatori nella loro esperienza e narrare la storia dei luoghi toccati durante l’esilio dell’Alighieri, che più ne influenzarono l’esistenza e l’opera e segnalare i luoghi di visita nelle tappe previste.