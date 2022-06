08:34

Una ripresa vorticosa, che ha quasi travolto un mondo del turismo non ancora strutturato per accogliere flussi così cospicui. È questa la fotografia che tracciano gli operatori incoming sul nuovo numero di TTG Magazine – da oggi in distribuzione e online nella digital edition – della ripartenza del turismo in Italia, che soprattutto nel mese di maggio ha avuto un’impennata senza precedenti, superando anche i numeri del 2019. E che si muove con caratteristiche completamente diverse dal passato.

“Abbiamo numeri superiori al 2019 - dice Gino Acampora, managing director di Acampora Travel -. C’è una voglia matta di venire in Italia e oggi abbiamo l’accavallamento delle prenotazioni che non si sono potute fare nel 2021 con quelle nuove. Siamo contenti, ma preoccupati, perché il settore non era pronto a una ripartenza tanto veloce e impetuosa”.



La conferma arriva da quasi tutti gli operatori. Ma poiché il diavolo si nasconde nei dettagli, i flussi sono sì intensi, ma terribilmente sotto data.



