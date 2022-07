Il Times premia l’Italia: è la migliore destinazione al mondo

13:27

Per il sesto anno consecutivo l’Italia ha vinto il premio Best Destination Country. Mezzo milione di lettori del Times hanno votato il Belpaese come migliore destinazione, nell’ambito dei Times Awards 2022, svoltisi a Matera in un evento organizzato in collaborazione tra Enit, Apt Basilicata e Pugliapromozione.

Pubblicità

Si tratta di un pubblico di viaggiatori esigenti e altospendenti, e nella stessa categoria si sono classificati, al secondo posto, il Regno Unito e, al terzo, la Grecia.



“L’Italia continua a ispirare la scena internazionale e accresce la propria reputazione... (continua a leggere su HotelMag)