Enit, via alla campagna internazionale: Bebe Vio racconta la sua Italia

Insieme ad artisti come Roberto Bolle è Bebe Vio l’ambassador di LiveItalian, la campagna internazionale che Enit-Agenzia Nazionale del Turismo ha ideato per raggiungere i potenziali viaggiatori di molte nazioni nel mondo.

“L’Italia e gli italiani sono uno spettacolo - commenta l’atleta -. Basta concedersi il piacere di girarla un po’ per capire che non c’è retorica nel dirlo, ma solo il privilegio di averla come casa”.



I cinque posti del cuore

La Vio racconta sul portale ufficiale Italia.it i suoi cinque posti del cuore. Innanzitutto l’isola d’Elba, dove scappa ogni volta che può con la famiglia, “il luogo – spiega – dove riesco sempre a rilassarmi e a trovare la serenità”.

Poi ci sono le emozioni che le regala Venezia, dov’è nata. Per la precisione a Mogliano Veneto, dove vive la famiglia: “Qui ho i ricordi più belli - racconta - è dove è iniziato tutto, e dove ogni cosa sembra sempre prendere la forma giusta”.



Il luogo dove tutto è possibile

Anche Milano occupa un posto speciale per Bebe, al punto da definirsi “pazza” di Milano. “Questa città - spiega - per me è l’inizio di molte cose, il luogo dove tutto diventa possibile, ed è per questo che ho sentito fin da subito che fosse il giusto punto di partenza per la Bebe Vio Academy”.



E poi Roma, “il posto giusto. C’è bellezza, cultura, atmosfera, natura. Amo immergermi nei suoi parchi all’aria aperta almeno quanto sentirmi circondata di meraviglie artistiche mentre cammino letteralmente nella storia. E poi i romani sono speciali, hanno un cuore che batte a tutta velocità”.



Infine Napoli, scoperta di recente. “Da Roma ci arrivo facilmente, perciò spesso mi concedo una giornata sul lungomare partenopeo: una passeggiata e una pizza, di che altro si può mai avere bisogno? A me piace la vita semplice, proprio come una margherita, che adoro mangiare, persino a colazione”.