Enit scommette sul grande ritorno del mercato australiano

14:43

Il turismo australiano in Italia riparte grazie all’accordo fra Enit e Qantas, che si muove in parallelo all’inaugurazione del primo volo diretto da Roma a Perth grazie alla collaborazione tra Qantas e Aeroporti di Roma e alla sinergia con Enit per gli eventi di promozione e rilancio correlati.

L’obiettivo è quello di moltiplicare le presenze dei viaggiatori australiani, che solo nel mese di giugno hanno programmato oltre 16mila 862 prenotazioni aeree con una netta ripresa rispetto alle 200 dello stesso mese dell’anno precedente.



Enit ha promosso in Australia vari eventi, tra i quali la presentazione del volo ai principali media australiani a Sydney, un evento dedicato nella città di Perth con la partecipazione del ceo di Qantas Alan Joyce, il premier del Western Australia, Mark McGowan, il chairman Qantas Richard Goyder, il ceo di Tourism Australia Pip Harrison e il responsabile della sede Enit Australia Emanuele Attanasio.

Il volo è stato presentato ad un pubblico più esteso durante le celebrazioni della Festa della Repubblica organizzata dal consolato generale d'Italia a Sydney, in collaborazione con Enit e Sistema Italia, nella cornice del Museum of Contemporary Art, davanti all'iconica Opera House.



Continua anche la promozione della destinazione Italia oltreoceano, attraverso campagne out of home di co-marketing nelle principali arterie urbane di Sydney e Perth. “Il volo segna una ripresa sostanziale e una boccata d'ossigeno per il settore. Le grandi città d'arte, le Cinque Terre, i laghi della fascia prealpina, la Costiera Amalfitana restano le maggiori destinazioni di interesse per i turisti australiani. Si rileva una spiccata attenzione per le mete di maggiore connotazione regionale, che si distinguono per la tipicità enogastronomica e dello stile di vita, come l'area lombardo-veneta, i borghi della Toscana e le isole. L'interesse per l'Italia del Sud è in continuo aumento, specie per Puglia, Sicilia e Campania. Inoltre, grazie alla fiera del golf prevista in Australia in ottobre, si punta a implementare un turismo legato ai big spender long haul” dichiara l’amministratore delegato Enit, Roberta Garibaldi.