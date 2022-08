Il Colosseo piace anche nei videogames: tra i luoghi più popolari grazie ad Assassin's Creed

17:45

Il Colosseo è tra le destinazioni più popolari anche nel mondo dei virtuale. L’Anfiteatro Flavio figura infatti sul podio dei luoghi famosi più ricreati nei videogiochi e citati su Instagram.

Il ranking elaborato da FindMyCasino.com, sulla base degli hashtag utilizzati dai gamers sul social di Zuckerberg, vede il celebre edificio romano in seconda posizione con 1,8 milioni di hashtag. Il colosseo risulta particolarmente popolare grazie alle sue riproduzioni (nella sua versione integrale originaria) in Assassin's Creed Brotherhood e in Assassin's Creed Odyssey e Origins.



Davanti all’Anfiteatro Flavio solo il Ponte di Brookling, in vetta alla classifica con 3,6 milioni di hashtag su Instagram, grazie alla sua riproduzione in Gta.



Il resto della top ten vede al terzo posto il The Space Needle di Seattle, terzo davanti al Santa Monica Pier (Los Angeles) e alla basilica di Hagia Sophia (Turchia). Figurano poi il Lincoln Memorial (Washington DC), Tokkapi Palace (Istanbul), i Paramount Studios (California), le spiagge thailandesi di Phang Nga Bay e il Duomo di Milano. Quest’ultimo reso celebre dalla sua riproduzione in Dark souls.



Fuori dalla top ten la Bank of China di Hong Kong, la Cattedrale di Manchester, il Los Angeles Theater, il ponte di San Francisco e la Carfax Tower di Oxford.