Leolandia: pronti 20 milioni di investimenti per i prossimi 5 anni

10:41

Ripresa della macchina degli investimenti dopo un 2022 destinato ad avvicinare se non raggiungere i risultati pre pandemia. C’è soddisfazione in casa di Leolandia, con il parco che vede anche un ottimo ritorno degli stranieri, che quest’anno sono destinati ad attestarsi intorno al 15 per cento del totale.

“Abbiamo deciso di investire ulteriori 20 milioni di euro nel prossimo quinquennio, con un conseguente incremento occupazionale del 20% - dice il presidente Giuseppe Ira (nella foto) -. Per tutti questi motivi, pensiamo che la politica e le istituzioni ci possano essere vicini, sbloccando in particolare i 20 milioni di euro destinati agli indennizzi 2021, ancora fermi: speriamo che Regione Lombardia trovi presto una soluzione per consentirci di attuare i nostri piani di sviluppo".



Unico neo dell’annata l’aumento vertiginoso dei costi a causa degli aumenti energetici e delle materie prime, con un incremento generale del 40 per cento.