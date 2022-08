di Gaia Guarino

L'Italia non teme rivali. Secondo le previsioni per gli ultimi mesi del 2022 elaborate da Virtuoso e Tripadvisor, infatti, il Belpaese scavalcherà la Spagna tra le destinazioni europee più visitate dai viaggiatori internazionali di lungo raggio. A scegliere la Penisola per le proprie vacanze autunnali sono primariamente gli statunitensi che decidono di spingersi oltreoceano come seconda alternativa a mete domestiche come Las Vegas, New York, Orlando e le Hawaii.



Nell'ultimo quadrimestre dell'anno, il 49% degli americani affronterà oltre 7 ore di volo per soggiorni di almeno quattro notti, un dato che dimostra come l'inflazione delle ultime settimane non sembri sconvolgere i piani dei viaggiatori a stelle e strisce.



Le mete preferite

Come riporta hosteltur.com, tra le mete italiane più gettonate figurano Como, Amalfi e Sorrento, salde nella top 15 dei nordamericani in vista dell'autunno.



L'identikit

Ultimo trend da rilevare riguarda l'età dei turisti. Complessivamente a viaggiare di più sono gli over 65 ma i giovani sono maggiormente attenti, nei loro viaggi all'estero, alla sostenibilità e all'elemento culturale tanto che il 58% dei membri della Gen Z e il 52% dei millennials sono disposti a pagare di più per vivere questo genere di esperienze.