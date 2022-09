Terme, rinnovato l’accordo nazionale su prestazioni e tariffe

13:27

Federalberghi Terme rinnova l’accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024, sottoscritto insieme a Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e Raffaele Donini, coordinatore della Commissione Salute della Conferenza.

“Ringraziamo le Regioni per l’attenzione dimostrata nei confronti delle imprese termali e per aver saputo cogliere il valore aggiunto costituito dal pluralismo della rappresentanza – ha affermato Emanuele Boaretto, presidente di Federalberghi Terme -. Il rinnovo dell’accordo giunge in un contesto di difficoltà economica senza precedenti, non solo per le aziende, ma per tutta l’economia che gravita intorno ai territori termali. Esprimiamo quindi apprezzamento per l’individuazione di una soluzione che... (continua a leggere su HotelMag)