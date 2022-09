Mirabilandia, Halloween al via il primo ottobre

13:45

È tempo di Halloween a Mirabilandia. Dal primo ottobre al 6 novembre spettacoli a tema, mostri e zombie, horror zone animeranno il parco di divertimenti.

“Questa è la tredicesima edizione dell’Halloween più grande d’Italia - spiega Sabrina Mangia, direttrice sales and marketing di Mirabilandia -. Da anni è uno dei momenti più attesi della stagione con giorni che registrano il tutto esaurito. Abbiamo da subito creduto in questo appuntamento, che Mirabilandia ha saputo modulare per accontentare sia i più piccoli, sia gli adulti più coraggiosi. Quest’anno - continua - abbiamo anche deciso di aggiungere un week end in più, 5 e 6 novembre. Ma le sorprese non finiscono qui: stiamo lavorando ad un grande evento che lascerà tutti a bocca aperta”.



Le attrazioni

I visitatori più piccoli troveranno tunnel fatati e animazioni con i personaggi più amati di Nickelodeon. Per i più coraggiosi ci saranno tunnel con mostruose creature in carne e ossa e l’Halloween Horror Festival, con nuove horror zone attive solo di notte.



Per i giovani ci sarà il Labrivinto Stregato, un percorso animato da magiche creature in cui sarà facile perdere l’orientamento; arcobaleni di fiori colorati nel tunnel il Ponte dei Ricordi per atmosfere incantate. Tra gli spettacoli The Witching Time by Teatro del Ramino; Mago Merlino e i suoi segreti, nell’area western del Parco; e i nuovi Frankestein, sul palco di Piazza della Fama, e Jack il clown. Al Pepsi Theatre ci sarà invece Delirium, il musical ambientato in un cimitero la notte di Halloween. E poi ancora Los Locos Fantasmas; Let’s Party; Hot Wheel City - La nuova sfida.



Per gli adulti 5 tunnel: la discesa agli inferi di Malabolgia; le mostruose creature di Acid Rain; l’eterno pianto di Llorona; i sadici scherzi e le risate di Psycho Circus. A questi si aggiunge la new entry 2022 The Walking Dead, la nuova casa degli orrori di Mirabilandia, ambientata nei principali luoghi dell’omonima serie.



Inolrte, tutti i sabati del mese - che prevedono l’apertura prolungata fino alle 22 – oltre a 30 e 31 ottobre l’offerta si arricchisce con l’Halloween Horror Festival. Dalle 19 saranno aperte le due nuove horror zone: Zero Signal e Dead End.



Anche i punti ristoro e i negozi proporranno offerte tematizzate.