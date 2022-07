Mirabilandia compie 30 anni: un giorno intero di festa anni '90

13:31

“Il segreto della longevità di Mirabilandia sta tutto nella capacità, costante nel tempo, di offrire ai visitatori un’offerta estremamente ricca ed eterogenea”. Riccardo Capo, direttore generale di Mirabilandia, commenta con queste parole il raggiungimento di un traguardo importante per il parco: i 30 anni di vita.

Un anniversario che il parco festeggerà il 30 luglio con un grande party in stile anni ’90 dalle 10,30, ora di apertura, fino all’1 di notte. Una festa arricchita dalla presenza di cosplayer di Epicos che impersoneranno le icone di quegli anni nel mondo della musica, del cinema e dello spettacolo, dando vita a show e ‘Meet & Greet’.



Un processo costante di rinnovamento

“Da 30 anni a questa parte non ci siamo mai fermati - osserva Capo -: abbiamo continuamente rinnovato le nostre aree tematiche e relative attrazioni, bilanciando la nostra proposta di divertimento che è rivolta sia agli amanti delle esperienze adrenaliniche, sia alle famiglie con bambini. I tre top coaster mondiali del parco - Katun, iSpeed e Divertical - sono tuttora ai primi tre posti della classifica di gradimento dei nostri visitatori. Si è lavorato molto anche sugli spettacoli - aggiunge - come quello storico con gli stuntmen, che ci accompagna da 25 anni, oggi frutto della partnership con Mattel e firmato Hot Wheels; ma anche come il bellissimo musical 'Zorro' quest’anno in cartellone”.



Gli spettacoli notturni

Dalle 19,30 alle 21,30 del 30 luglio partirà anche on air l’animazione di RDS-Radio Dimensione Suono, che poi accompagnerà il pubblico sino alle 0,30 con un dj set. Numerosi gli ospiti, anche istituzionali, e gran finale con lo speciale night show ‘L’ultimo Pan’, tra effetti speciali, videomapping e immagini fiabesche proiettate su enormi muri d’acqua.