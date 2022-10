Mirabilia, la cultura riparte da Genova dal 15 al 18 ottobre

19:32

Mirabilia Network, associazione alla quale aderiscono Unioncamere Nazionale e 19 camere di Commercio italiane che promuovono i territori su cui sono insediati beni riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, presentano a TTG Travel Experience Mirabilia 2022, la 10° borsa del turismo culturale.

L’evento si terrà a Genova dal 15 al 18 ottobre e sarà un’occasione per raccontare non soltanto ciò che Mirabilia è stato finora, ma anche il raggiungimento degli obiettivi europei. La mission dell’associazione è la cultura, e il turismo ne è parte fondamentale.



“Sarà una rinascita di progetto, ma anche una rinascita a livello camerale”, commenta Angelo Tortorelli, presidente dell’associazione Mirabilia Network.



Il convegno d’apertura del 17 ottobre sarà un focus sul modo in cui oggi occorre ripensare ai turismi nell’era della crisi, affrontando tematiche come lo smart working e dunque il cosiddetto ‘workation’, ma anche quella che è una rinnovata interpretazione del Grand Tour Unesco dall’Italia all’Europa.



Seguiranno approfondimenti sul concetto di valorizzazione di una destinazione, sul partenariato pubblico-privato, sulla digitalizzazione e così via, con una lettura centrata sull’impatto economico e sociale del turismo culturale. G. G.