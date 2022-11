Al via 'Lazio on the Road', progetto di promozione degli eventi autmobilistici internazionali

16:33

Al via ‘Lazio on the Road’, iniziativa promossa dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio in collaborazione con il Convention Bureau Roma & Lazio, Unindustria e Aci-Vallelunga.

L’iniziativa promozionale con la quale si vuole candidare il territorio laziale ad ospitare prestigiosi eventi legati ai principali marchi automobilistici internazionali è stata presentata presso l’autodromo Piero Taruffi, a pochi chilometri da Roma. Oltre alla cornice dell’autodromo di Vallelunga, si intende così proporre le eccellenze culturali e turistico-ricettive del territorio della regione.



“Abbiamo promosso un progetto capace di raccontare il potenziale del nostro territorio con attività di promozione ed experience altamente emozionali – ha spiegato l’assessore al Turismo ed Enti Locali della Regione Lazio, Valentina Corrado -. Attraverso una campagna di comunicazione online & offline sui media italiani ed esteri, fam trip, roadshow e iniziative legate alle fiere del turismo e della meeting industry, la Regione Lazio intende integrare la filiera turistica con gli altri comparti economici territoriali ed attrarre nuovi e crescenti target di mercato capaci di rafforzare e riqualificare l’offerta turistica della destinazione Lazio. Porteremo il prodotto all’estero, verso Paesi che ospitano gli headquarter delle principali aziende automotive e verso le più importanti agenzie internazionali di settore”.



“Lazio on the Road è la punta di diamante di un’articolata strategia che il CBReL ha avviato da tempo con l’assessorato al Turismo della Regione Lazio - aggiunge il presidente del Convention Bureau Roma & Lazio, Stefano Fiori - e che oltre all’automotive è orientata verso altri segmenti di grande appeal come il golf, il wedding e il luxury travel, asset cruciali per la ripartenza del settore turistico.”



Sostegno all’operazione anche da parte del presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli: “Tutto quello che succede sul nostro territorio contribuendo a valorizzarne gli asset è utile e funzionale allo sviluppo del turismo: crediamo che Lazio on the Road rappresenti un’iniziativa vincente e strategica per la crescita di un segmento importante come quello business automobilistico.”