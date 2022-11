Enit: dopo la pandemia i turisti cercano il wellness

14:55

Il post-pandemia è caratterizzato dalla ricerca del benessere. I dati diffusi da Enit rilevano un maggiore interesse per il segmento wellness da parte dei turisti che vengono in Italia.

“Il 46% dei viaggiatori abbina in vacanza sport con altre attività a contatto con la natura. E il 22% pratica un’attività legata al wellness durante la vacanza, con in testa le spa (34%) seguite da massaggi, terme e cure estetiche - spiega Roberta Garibaldi, amministratore delegato di Enit -. Il wellness ha un ruolo crescente per lo sviluppo dell’economia turistica. La metà degli operatori del settore vedono questo segmento, insieme al turismo della natura, lento e sportivo, tra i valori importanti per l’offerta ricettiva italiana”.



Un trend che va a unirsi al contatto con la natura, indicato dal 37% dei turisti come "l’aspetto che ha influito maggiormente sul benessere psicofisico durante la vacanza".