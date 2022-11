Sardegna: una filiera per il turismo religioso

13:29

La Sardegna ha avviato un percorso progettuale per la realizzazione di una filiera del turismo culturale-religioso, identificando nei cammini, nelle destinazioni di pellegrinaggio, nei percorsi francescani e negli itinerari spirituali un prodotto turistico da proporre, come riporta Hotelmag.

“Vogliamo valorizzare – ha affermato l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa -, sotto il profilo storico, culturale, naturalistico, religioso e identitario, le località particolarmente connotate dalla presenza dei francescani e dai siti in Sardegna, così da offrire un’esperienza intima e autentica. I luoghi francescani offrono peculiarità architettoniche e artistiche di monasteri e santuari immersi in splendidi scenari paesaggistici. Ora dobbiamo implementare e consolidare il progetto, caratterizzato da identità, cultura religiosa e turismo, per inserire gli ‘Itinerari dello spirito’ della Sardegna nell’ambito delle reti nazionali e internazionali. Un percorso progettuale con la partecipazione di operatori del settore”.



Per la costituzione della ‘Fondazione Percorso francescano in Sardegna’ hanno aderito i Comuni di Alghero, Bosa, Cagliari, Castelsardo, Cuglieri, Fonni, Gesturi, Luogosanto, Mores, Iglesias, Oristano, Pula, Sanluri, Sassari e Sorso.