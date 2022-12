Turismo invernale, arriva il progetto per il comprensorio che unirà Italia e Svizzera

15:31

Dal Cervino a Zermatt con 10 chilometri di impianti di risalita: questo il progetto che andrebbe a 'unire' le piste a cavallo tra Italia e Svizzera creando uno dei più grandi comprensori sciistici del mondo.

Il progetto era stato ipotizzato tempo fa, ma ora finalmente è arrivato lo studio di fattibilità

consegnato a Monterosa Spa. Al contempo, come sottolinea ilsole24ore.com è nato un comitato promotore che riunisce molte categorie differenti di imprese, a testimoniare l'interessa trasversale per il progetto.



L'investimento richiesto è pari a 75 milioni di euro e il suo impatto strategico viene paragonato a quello dello Skyway del Monte Bianco: ci si attende che il maxiprogetto sia in grado anchbe di destagionalizzare la proposta turistica delle aree coinvolte.



I nuovi impianti sarebbero il tassello mancante per collegare per cinque valli: Valtournenche, Val d'Ayas, la valle di Gressoney, la valle di Alagna e quella di Zermatt. Creando così un comprensorio unico con 75 impianti di risalita.