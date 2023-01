‘The White Lotus effect’: la serie con Sabrina Impacciatore porta gli americani a Taormina

13:15

White Lotus porta i turisti americani a scoprire la Sicilia. Il successo della seconda serie, ambientata al San Domenico Palace di Taormina, sta facendo impennare le prenotazioni nella destinazione e nel resto dell’isola.

Il New York Times - riporta Repubblica.it – ha già ribattezzato il fenomeno come ‘The White Lotus effect’.



Secondo quanto rilevato dalla piattaforma Hopper, nelle 24 ore successivealla messa in onda su Hbo dell’ultimo epidosio della serie, che quest’anno vedeva tra i protagonisti anche l’attrice italiana Sabrina Impacciatore, le ricerche di hotel a Taormina sono aumentate del 50%.