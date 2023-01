La Sicilia tra i Best Place to Visit in 2023

09:22

La Sicilia si fa largo sulle mappe turistiche internazionali. Dopo essere stata riconosciuta come “meta del viaggio post-pandemia” dalla rivista Elle, l’isola figura ora nella classifica ’23 Best Place To Visit in 2023’ stilata da 7 Travel.

La Sicilia si piazza all’11esimo posto per la sua capacità di trasportare i viaggiatori nell’Italia di un tempo con la sua bellezza e i suoi ritmi rilassati, nonché con la sua cucina e cultura.



Al top del ranking troviamo invece la Giordania, seguita sul podio da Guyana e Buthan.



