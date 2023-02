08:03

““L’Italia senza la Sicilia non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova la chiave di tutto”. Così scriveva Goethe della regione italiana, dopo averne esplorato le bellezze alla fine del ‘700. Per lo scrittore tedesco l’isola rappresentava la perfetta sintesi della ricchezza storica, culturale e paesaggistica della Penisola. A distanza di anni, la stessa scoperta sembra averla fatta il pubblico americano. Dalle più prestigiose testate di cronaca e costume made in Usa ai player dell’ospitalità up level, che sull’isola stanno concentrando gli investimenti, è unanime la considerazione che la regione sarà la destinazione del 2023.

A incoronare per prima la Sicilia come ‘meta del grande viaggio post-pandemia’ è stata la rivista Elle, che ne ha elogiato la combinazione ideale di “storia, cibo, clima mite e ritmi rilassati” per chi vuole assaporare la Dolce Vita”... (continua a leggere sulla digital edition di TTG Magazine)