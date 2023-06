08:35

Poche settimane per rimettere in moto una delle locomotive del turismo estivo italiano. Come racconta il servizio pubblicato sul nuovo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online da oggi con la digital edition, nonostante le tragiche immagini rimbalzate su giornali e siti web di tutto il mondo abbiano mostrato tutta la forza con cui le piogge e il maltempo hanno colpito l’Emilia Romagna, il messaggio che arriva dal settore è chiaro: la Regione resta aperta per ferie, è pronta ad accogliere i turisti da tutto il mondo. Insomma, nonostante le difficoltà le aziende del travel sono pienamente operative. E pronte ad aiutarsi l’un l’altra per riuscire ad affrontare l’alta stagione alle porte.

Pubblicità

La solidarietà del settore

Lo testimonia l’iniziativa messa in piedi in poche ore da Maavi. Enrica Montanucci, presidente dell’associazione, ha subito messo in moto la macchina della solidarietà lanciando ‘Maavi 4 Emilia Romagna’, con l’obettivo di dare un aiuto concreto alle agenzie di viaggi della regione. “Bisogna fare qualcosa - ha sottolineato Montanucci, intervistata dal direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista -. La nostra delegata farà un resoconto puntuale per evidenziare gli interventi e, con l’attivazione di uno studio fiscale, avremo anche una rendicontazione economica”.



La tenacia di Zaganelli

Tra le agenzie di viaggi colpite, la storica Zaganelli di Lugo (vicino a Ravenna), attiva dal 1975, raggiunta al telefono dal direttore di questa testata. “Cerchiamo di non farci prendere dallo sconforto - spiega Daniela Esposito, una delle tre socie dell’agenzia -. Al 99 per cento dovremo abbandonare la nostra sede (di proprietà) e andare alla ricerca di un locale in affitto”.



Intanto non è mancata la solidarietà dei clienti, diversi dei quali hanno confermato di non voler cancellare la vacanza.



Leggi il servizio completo su TTG Magazine, in distribuzione e online con la digital edition.