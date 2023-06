Turismo accessibile e inclusivo, parte la campagna

13:27

Prende il via la campagna dedicata al turismo inclusivo “La vita indipendente non va in vacanza”, realizzata da Aism (Associazione italiana sclerosi multipla Aps), con il patrocinio di Enit e Fish (Federazione italiana superamento handicap) e con l’apprezzamento dei ministri per le Disabilità e del Turismo.

Il progetto si propone di mettere a disposizione delle persone con disabilità in possesso di patente speciale un servizio di noleggio di auto adattate attraverso la piattaforma di Sicily by Car, che ha aderito all’iniziativa e che avrà la gestione operativa delle vetture.



Il claim della campagna è un gioco di parole tra un’espressione di uso comune che indica un’attività svolta senza soluzione di continuità, come dire ‘non va in vacanza’, e la possibilità di andare in vacanza senza rinunciare alla propria ‘vita indipendente’. Il risultato viene ottenuto utilizzando una croce che ‘cancella’ la parola ‘”non”, come per gli errori... (continua a leggere su HotelMag)