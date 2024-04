Tredici strutture in Italia, con il 75% della clientela formata da famiglie e il 25% da coppie; 1,2 milioni di presenze e un fatturato 2023 di circa 108 milioni di euro, ma soprattutto il 45% della clientela che torna a scegliere le strutture del gruppo anno dopo anno: i numeri di Bluserena indicano la volontà di continuare a crescere sul nostro mercato.

“Lo scorso anno abbiamo investito 55 milioni di euro nella ristrutturazione di alcune delle strutture in portfolio – commenta il ceo Marcello Cicalò (nella foto) -. Quest’anno gli investimenti proseguiranno e si accompagneranno a uno sviluppo indirizzato lungo tre diverse direttrici. Innanzitutto obiettivo destagionalizzazione: dai 130 giorni di apertura media attuali vorremmo passare ai 150 e oltre. Un obiettivo raggiungibile, anche grazie al piano di espansione della catena. Stiamo analizzando nuove opportunità fra mare, montagna e laghi, tutte in Italia, e siamo aperti a diverse formule, dal contract management all’acquisizione, al leasing”.

In primo piano anche un processo di progressiva internazionalizzazione del brand: “A oggi la clientela di Bluserena è in massima parte (95% circa) composta da italiani; vorremmo ampliare la fetta di ospiti stranieri e stiamo guardando ai principali mercati europei per arrivare a un 9-10% di clientela internazionale”.

Buone notizie sul fronte delle prenotazioni: “Quest’anno sono partite in anticipo rispetto al 2023 e, anche se è prematuro formulare una stima attendibile, le previsioni sono positive”.

Intanto, il 2024 di Bluserena porta con sé diverse novità. “L’Is serenas di Badesi è il primo resort nel quale introduciamo la formula ‘Full all inclusive’, che verrà applicata a tutti i clienti della struttura. Al via anche le Sports Academy, con alcuni famosi atleti di pallacanestro, tennis, scherma e ginnastica artistica che terranno sessioni sportive di allenamento durante l’estate. In più, spazio alla Padel Academy”.

Riconfermata anche la speciale attenzione all’aspetto gastronomico, con il rinnovamento dell’offerta culinaria all’insegna della cucina regionale.

“Il 25 marzo abbiamo lanciato il nuovo website – chiude il direttore marketing, Maria Antonella D’Urbano -. Abbiamo ottimizzato l’esperienza di navigazione, rilasciando un sito che è il frutto di un progetto realizzato con il contributo un team di esperti in neuroscienze. Ne risulta un sito agile, pulito, specchio della nuova immagine che abbiamo lanciato”.