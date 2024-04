Altro schiaffo per Boeing: indiscrezioni sulla fusoliera del 787

Nuovo tonfo in Borsa per Boeing, in forte sofferenza a Wall Street dopo le indiscrezioni del New York Times su un’indagine della Federal Aviation Administration, partita da una denuncia di un whistblower su problemi di sicurezza del 787 Dreamliner.

Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore l’informatore, un ingegnere della Boeing che lavorava sull’aereo, ha affermato che le sezioni della fusoliera del 787 venivano fissate insieme in modo improprio.

Affermazioni che ovviamente Boeing smentisce categoricamente: “Sono imprecise e non rappresentano il lavoro che Boeing ha svolto per garantire la qualità e la sicurezza a lungo termine dell’aereo”. Intanto, però, le quotazioni sono in caduta del 31% da inizio anno.